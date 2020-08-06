У стінах Офісу президента детально розповіли про умови, при яких можна отримати іпотеку

Про це заявила на брифінгу заступник Голови ОП Юлія Ковалв, пише Politeka.net.

Згідно з повідомленням, отримати іпотеку може будь-хто. При цьому, найважливішою умовою для отримання коштів повинно служити демонстрація банкам наявність доходу сім'ї або ж домогосподарства.

Було підкреслено, що середня тривалість виплати іпотечного кредиту становить від 10 до 30 років. Отже, у населення буде достатньо часу для того, щоб розрахувати терміни виконання зобов'язань перед банками.

При цьому в Україні немає єдиної програми, за якою працює іпотека, але в середньому ставка становить від 8,8% до 9,9-10%.

Раніше ми розповідали, що НБУ настійно попереджають про те, щоб рядові українці в першу чергу звертали увагу на вартість користування кредитом. Нерідко виникали випадки, коли банк порушував права клієнта, недостатнім чином розповідаючи основні умови, які слід виконувати.

Нацбанк повідомив також, що регулюючий орган, почнемо з вересня цього року, буде вимагати розкривати повну банківську інформацію про послуги та їх вартість. Таким чином, буде продемонстрована прозорість в питанні використання послуг.

У головній фінансовій структурі планують встановити такі вимоги, при яких клієнти краще розбиралися у всіх тонкощах отримання послуг, а також свої права і обов'язки з подальшими кроками в разі порушення угоди.

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