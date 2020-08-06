В стенах Офиса президента детально поведали про условия, при которых можно получить ипотеку

Об этом пишет Politeka.net.

Согласно сообщению, получить ипотеку может любой желающий. При этом, важнейшим условием для получения средств должно служить демонстрация банкам наличие дохода семьи или же домохозяйства.

Было подчеркнуто, что средняя продолжительность выплаты ипотечного кредита составляет от 10 до 30 лет. Следовательно, у населения будет достаточно времени для того, чтобы рассчитать сроки выполнения обязательств перед банками.

Ранее мы рассказывали, что НБУ настоятельно предупреждают о том, чтобы рядовые украинцы в первую очередь обращали внимание на стоимость пользования кредитом. Нередко возникали случаи, когда банк нарушал права клиента, недостаточным образом рассказывая основные условия, которые следует выполнять.

Нацбанк сообщил также, что регулирующий орган, начная с сентября этого года, будет требовать раскрывать полную банковскую информацию об услугах и их стоимость. Таким образом, будет продемонстрирована прозрачность в вопросе использования услуг.

В главной финансовой структуре планируют установить такие требования, при которых клиенты лучше разбирались во всех тонкостях получения услуг, а также свои права и обязанности с последующими шагами в случае нарушения соглашения.

Напомним, новые купюры скоро окажутся в руках украинцев: названа важная дата.

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