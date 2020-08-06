Чоловік співачки Наташі Корольової Сергій Глушко, відомий під псевдонімом Тарзан, похвалився оголеною фігурою

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Глушка в «Інстаграме».

50-річний актор і стриптизер Сергій Глушко володіє хорошою фігурою і з задоволенням демонструє її на знімках, що публікуються ним у блозі. Спортивне тіло він створив багаторічною роботою в спортзалі. Тарзан не приховує, що розслаблятися не дозволяє собі і вдома — невеликі комплекси вправ він виконує кілька разів на день.

Нове фото, викладене ним, виявилося найвідвертішим за останні місяці. На знімку відображено, як Глушко повністю оголеним, плаває в басейні, піднімаючи над водою свій "міцний горішок".

Відзначимо, коли Глушко публікує подібні кадри, в мережі зазвичай реагують досить бурхливо. Хтось вважає подібні кадри вульгарними і неприпустимими для публічного доступу. У той же час інші захоплюються фігурою 50-річного артиста, відзначаючи, що багато чоловіків можуть тільки заздрити таким рельєфам. Однак цього разу фото з'явилося З розділі Сторі, де немає можливості залишати коментарі.

Співачка Наташа Корольова і Сергій Глушко почали жити разом в 2001 році, в лютому 2002 року стали батьками єдиного сина Архипа. Офіційний шлюб пара уклала 21 серпня 2003 року.

Нагадавши, Тарзан в компанії оголених чоловіків ошелешив визнанням.

А ще Politeka писала, що помолоділа Королева знайшла собі підробіток, Тарзану це сподобається.

Також Politeka повідомляла, що Тарзан пішов у відрив на своїй вечірці і здивував нарядом з пікантною деталлю.