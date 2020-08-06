У мережі висміяли відкриття туалету в РФ

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував блогер Андрій Луганський (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"У Росії для новин каналу" Росія-1 " зняли сюжет про ТУАЛЕТ. Раніше ходили в кущі і за гаражі-повідомляє Літня жінка. Проте... але скористатися цим туалетом можуть не всі.",- йдеться у підписі до відео.

Сюжет був присвячений відкриттю біотуалетів в одному з міст Кіровської області.

Одна з кондукторів зізналася, що до установки туалетів вони бігали за покликом природи "за гаражі, по кущах... куди попало".



Користувачів мережі знатно повеселив даний репортаж:

"А говорите нічого не робиться, ось можуть же"," для такого" ривка "необхідно розгойдуватися не менше двадцяти років", " живуть же люди...не в кущі СР * ть ходять, як раніше...", "Ось це Я розумію "велика держава". Тепер замість сранія просто неба, сруть в кабінці", "Путін підняв Росію з колін", - писали в мережі.

Варто відзначити, що подібні "заходи" в РФ не рідкість.

Раніше ми писали, що в одній зі шкіл Орловської області був урочисто відкритий туалет.

Санвузол обійшовся в 900 тис. рублів (341,4 тис.грн).

Як виявилося, жителі села чекали опалювальну вбиральню 145 років, з дня заснування школи. До цього дня дітлахи ходили в туалет на вулицю.

Будівництво проходило два місяці. На урочистому відкритті були присутні навіть голова району та представники районної адміністрації зі сфери освіти.

Нагадавши, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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