В сети высмеяли открытие туалета в РФ
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал блогер Андрей Луганский ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)
"В России для новостей канала "РОССИЯ-1" сняли сюжет про ТУАЛЕТ. Раньше ходили в кусты и за гаражи - сообщает пожилая женщина. Но... но воспользоваться этим туалетом могут не все.", - говорится в подписи к видео.
Сюжет был посвящен открытию биотуалетов в одном из городов Кировской области.
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Одна из кондукторов призналась, что до установки туалетов они бегали по зову природы "за гаражи, по кустам… куда попало".
Пользователей сети знатно повеселил данный репортаж:
"А говорите ничего не делается, вот могут же", "Для такого "рывка" необходимо раскачиваться не менее двадцати лет", "живут же люди...не в кусты ср*ть ходят, как раньше...", "Вот это я понимаю "великая держава". Теперь вместо срания просто неба, срут в кабинке", "Путин поднял Россию с колен", - писали в сети.
Стоит отметить, что подобные "мероприятия" в РФ не редкость.
Ранее мы писали, что в одной из школ Орловской области был торжественно открыт туалет.
Санузел обошелся в 900 тыс. рублей (341,4 тыс. грн).
Как оказалось, жители села ждали отапливаемую уборную 145 лет, со дня основания школы. До этого дня ребятишки ходили в туалет на улицу.
Строительство проходило два месяца. На торжественном открытии присутствовали даже глава района и представители районной администрации из сферы образования.
Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.
Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.
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