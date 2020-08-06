Українська співачка Тіна Кароль похвалилася вечірніми розвагами пізно вночі

Як відомо, співачка рідко ділиться домашніми фото, відео і будь-якою інформацією про життя. При цьому зірка любить виблискувати образами в модних фотосесіях і не соромиться показувати нові образи.

Найчастіше Тіна не публікує відвертих знімків, вважаючи за краще класичний стиль в одязі, навіть купальник Кароль вибирає з обережністю. Закриті наряди вигідно підкреслюють її фігуру, а стильні сукні приховують зайве. Максимум, який дозволяє зірка-це відкривати вид на глибоке декольте або надвать короткі міні для кліпів.

Цього разу зірці вдалося вохсхитити фанатів, оскільки Тіна постала в одній піжамі пізно ввечері на короткому ролику. У відео видно, що співачка красується перед склом, за яким горить багаття у дворі, а сама вона сидить на стільці, піднявши стрункі ноги вгору і блищаючи їм в коротких шортах. При цьому одягу на тіні майже не видно з-за похмурого освещеня.

Раніше в мережі з'явився оригінальний кадр з спеціальної фотосесії артистки на сторінці "Фантіни" в соціальній мережі Instagram.

Так, шанувальники представили кадр з книги " Тіна Кароль. Одним Кадром". Ця фотокнига, знята відомим французьким фотографом Serban DArgent. Робота над книгою тривала більше року, так як фотограф знімає виключно на плівку.

"Видана" Тіна Кароль. Одним Кадром " у форматі coffee-table book, який має на увазі відсутність тексту і наявність тільки фотографій. Особливість книги-відсутність палітурки, що відразу робить з неї набір унікальних фоторобіт. На сторінках колекційного видання, яке вийшло тиражем всього 500 примірників, можна побачити вбрання з колекцій Gucci, Louis Vuitton і Saint Laurent. Так само співачка приміряла і українські наряди, таких брендів-ARTEMKLIMCHUK, Poustovit, ELENAREVA, Dafna May», - сказано на сторінці Фантіни.

Також повідомляється, що всі гроші, виручені від продажу фотокниги, будуть направлені в Благодійний фонд Тіни Кароль "Полюс тяжіння" на допомогу дитячим онкологічним лікарням України.

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, Кароль, яка розставила ноги, дісталося за один і той же наряд:"дивно, що не в ночнушке".

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