Мати відомої співачки Наташі Корольової розповіла подробиці знайомства з Тарзаном

Про це Людмила Поривай розповіла в одному з інтерв'ю, пише Politeka.net.

74-річна Людмила Поривай зазначила, що на неї Сергій Глушко вперше справив враження сором'язливого і боязкого молодої людини.

"Ви, безперечно, дуже гарний молодий чоловік і напевно розумний, але я хочу, щоб для початку Наталочка розібралася з Ігорем, а вже потім почала зустрічатися з вами", - саме з цих слів і почалося знайомство Людмили з новоспеченим зятем.

Коли мати дізналася професію Сергія, то вирішила не влазити в їх особисте життя, вважаючи, що для неї на першому місці щастя Наташі. Відзначимо, що Тарзан працював в нічному клубі танцюристом еротичного характеру. Пізніше Сергій поступив в театральну академію, звідки вийшов актором театру і кіно.

Нагадаємо, що Королева знаходиться в шлюбі з Тарзаном з 2003 року. До цього Наташа протягом 9 років полягала в сімейних кайданах з Ігорем Ніколаєвим. Останні роки пара жила порізно.

Раніше ми повідомляли, що 50-річний чоловік Корольової похвалився своєю дивовижною фізичною формою в тренажерному залі. У коментарях до посту Сергія в Instagram підписники гідно оцінили фізичні кондиції бодібілдера і актора, не економлячи на схвальні висловлювання і слова подяки.

Нагадаємо, Тарзан в компанії оголених чоловіків ошелешив визнанням.

А ще Politeka писала, що помолоділа Королева знайшла собі підробіток, Тарзану це сподобається.

Також Politeka повідомляла, що Тарзан пішов у відрив на своїй вечірці і здивував нарядом з пікантною деталлю.