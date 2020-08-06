Погода в Україні 6 серпня задасть спеку в прямому сенсі слова, на голови громадян завалиться неймовірне тепло

Так, на Західній Україні сьогодні про дощі можна і не мріяти. Погода розійдеться до 27-31 градуса спеки вдень. А ось вночі прогнозується різке похолодання: від 13 до 18 тепла, передає Politeka.

Українцям на півночі буде ще спекотніше: від 30 до 32 спеки вдень, які в нічний час доби змінять комфортні 13-17 градусів. Дощів також не передбачається.

Центральні регіони сьогодні випробують по-крупному. Синоптики з Укргідрометцентру прогнозують тут від 30 до 35 градусів за Цельсієм. Очікується сонце і місцями невеликі опади. Вночі на вулиці буде від 13 до 19 тепла.

Південні регіони сьогодні явно "у фаворитах", адже сонце розжарюватиме повітря до 29-35 градусів спеки вдень. Вночі легше не стане: прогнозується від 16 до 21 тепла.

Східну Україну також чекає сонце й 31-35 спеки вдень. Вночі, правда, похолодає до 15-18 градусів.

У столиці України та її передмісті сьогодні буде спекотно. Синоптики рекомендують готуватися до денних 30-33 градусів зі знаком «плюс». Вночі, щоправда, похолодає до 14-16 тепла.

Сьогодні, стверджують в Укргідрометцентрі, особливо сильний рівень пожежної небезпеки буде в Одеській, Миколаївській, а також східних, центральних і західних областях.

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