Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка вже давно проживає і працює в РФ, розповіла про свою пластику і уколи краси

Так, цього разу Віра вирішила поділитися незвичайним колажем з двома фото. Одне зроблено ще під час шкільних років, а друге - нещодавно, кілька місяців тому. Артистка вирішила розповісти, які саме процедури проводила, щоб привести себе в порядок.

"Знайшла таку картинку в Інтернеті)) різниця в 15-16 років. Не пам'ятаю точно, але на першому фото мені 16-17, друге фото 2015го року, а значить мені 33. Коли ще тільки починали всі ці уколи ітд, і я не встигла на той момент нічого спробувати. Єдине, що робила з особою - догляд у косметолога, кислотні пілінги, мезотерапія вітамінним складом (напаж - без папул ).

Тут дуже добре видно, що з носом нічого не робилося))), а ось над волоссям довелося попрацювати 😂 😂 😂 і лазерна корекція зору позбавила мене від окулярів💃 🏼 💃 🏼 💃 🏼. Шия стала вже завдяки пілатесу (в юності займалася з залізом в тренажерному залі ). Звичайно, тих знань , які у нас є зараз, тоді і не могло бути)), » - розповіла Віра.

Ось що відповіли користувачі Мережі: "ось, що Валерка Меладзе животворящий робить!", "Як довелося попрацювати над волоссям? Відкрийте секрет 😊", " шикарні зміни! Ви Така розумничка! ☺ ️ 🙌 🏼 💙 ", "З віком у людини пухкість губ втрачається, як і колаген..", "Приголомшливе!!!!😍 👏 Колосальне перевтілення!", "А що саме з волоссям було зроблено? Як робота проведена?", "На першому фото Малишева якась", »Ех, Віра , губи-то стали тоншими 😹 👻 зворотні уколи, напевно😄".

Також Віра поділилася яскравим фото після заняття, на якому позувала в простому спортивному ТОПі чорного кольору. При цьому обличчя зірки без макіяжу виглядало дуже посвіжілим і світлим.

"Для мене важливий спорт. І я займаюся ним в першу чергу для того, щоб добре себе почувати! Тому що на перше місце для себе ставлю ЗДОРОВ'Я!!! Тому фіз. навантаження повинна допомагати моєму тілу і організму, а не шкодити. Я за багато років пробувала багато різних варіантів і напрямків. І взагалі вчилася "напружувати" тіло, м'язи, зв'язки. Але тільки кілька років тому зрозуміла, що здорове тіло має бути розслабленим. У ньому не повинно бути блоків і затискачів. І тоді почала вчитися розслаблятися 😂

Я вже давно говорила вам , що для себе знайшла функціональні тренування, пілатес і джиротонік. Це все допомагає моєму тілу бути в тонусі, повноцінно працювати і, звичайно, бути красивим, з кожним роком зберігаючи Здоров'я. Мій ідеальний графік занять - через день. Але мій робочий графік часто проти 😂 тому . Якщо я на місці - я займаюся з тренером в студії (пілатес) або вдома», - розповідає Віра.

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