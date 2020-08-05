Известная украинская певица Вера Брежнева, которая уже давно проживает и работает в РФ, рассказала о своей пластике и уколах красоты

Так, в этот раз Вера решила поделиться необычным коллажем с двумя фото. Одно сделано еще во время школьных годов, а второе - недавно, несколько месяцев назад. Артистка решила рассказать, какие именно процедуры проводила, чтобы привести себя в порядок.

«Нашла такую картинку в интернете)) Разница в 15-16 лет. Не помню точно, но на первом фото мне 16-17, второе фото 2015го года, а значит мне 33. Когда ещё только начинали все эти уколы итд, и я не успела на тот момент ничего попробовать. Единственное, что делала с лицом - уход у косметолога, кислотные пиллинги, мезотерапия витаминным составом (напаж - без папул ).

Здесь очень хорошо видно, что с носом ничего не делалось ))), а вот над волосами пришлось поработать 😂😂😂 и лазерная коррекция зрения избавила меня от очков 💃🏼💃🏼💃🏼 . Шея стала Уже благодаря пилатесу ( в юности занималась с железом в тренажерном зале ). Конечно , тех знаний , которые у нас есть сейчас , тогда и не могло быть )),» - рассказала Вера.

Вот что ответили пользователи сети: «Вот, что Валерка Меладзе животворящий делает!», «Как пришлось поработать над волосами? Откройте секрет 😊», «Шикарные перемены! Вы такая умничка! ☺️🙌🏼💙», «С возрастом у человека пухлость губ теряется,как и коллаген..», «Потрясающее!!!!😍👏 Колоссальное перевоплощение!», «А что именно с волосами было сделано? Как работа проведена?», «На первом фото Малышева какая то», «Эх,Вера, губы-то стали тоньше 😹👻 обратные уколы , наверное 😄».

Также Вера поделилась ярким фото после занятия, на котором позировала в простом спортивном топе черного цвета. При этом лицо звезды без макияжа выглядело очень посвежевшим и светлым.

«Для меня важен спорт. И я занимаюсь им в первую очередь для того, чтобы хорошо себя чувствовать! Потому что на первое место для себя ставлю ЗДОРОВЬЕ!!! Поэтому физ.нагрузка должна помогать моему телу и организму, а не вредить. Я за многие годы пробовала много разных вариантов и направлений. И вообще училась «напрягать» тело, мышцы, связки. Но только несколько лет назад поняла, что Здоровое тело должно быть расслабленным. В нем не должно быть блоков и зажимов. И тогда начала учиться расслабляться 😂

Я уже давно говорила вам, что для себя нашла функциональные тренировки , пилатес и джиротоник. Это все помогает моему телу быть в тонусе, полноценно работать и, конечно, быть красивым, с каждым годом сохраняя Здоровье. Мой идеальный график занятий - через день. Но мой рабочий график часто против 😂 поэтому . Если я на месте - я занимаюсь с тренером в студии(пилатес) или дома», - рассказывает Вера.

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