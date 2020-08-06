Зірки завжди знаходяться в центрі уваги, тому кожна їх дія активно обговорюється

Люди часто будують здогади про ту чи іншу подію в житті знаменитостей, передає Politeka.net. Деяким публічним людям часто приписують очікування під серцем малюка. Познайоммось з зірками, які "вічно вагітні" в очах їхніх шанувальників.

Чутки про те, що українська співачка Настя Каменських чекає на дитину, не вщухають ніколи. Причиною виникнення такої інформації нерідко стають знімки артистки, на яких люди якимось чином роздивляються животик.

Російську телеведучу Ксенію Собчак також часто підозрюють у вагітності. Що вже говорити, чоловік відомої блондинки, Костянтин Богомолов, сам підігрів чутки, розмістивши фото Ксенії в сукні з запахом і ремінцем, що підкреслює кругленький живіт.

Попри те, що Ольга Бузова володіє стрункою фігурою, все ж інформація про те, що вона вагітна з'являється регулярно. Особливо суперечки спалахують, коли артистка одягає одяг оверсайз.

Відзначимо, в одному з інтерв'ю Ольга зізналася, що якщо не народить у 35 років, то візьме дитину з дитбудинку.

Нова дружина гумориста Євгена Петросяна, Тетяна Брухунова, теж "постійно вагітна". Чутки на цю тему не вщухають, проте жодна з них не підтвердилася.

Відомій актрисі Дженніфер Еністон 51 рік, проте шанувальники все ж сподіваються, що вона стане мамою. Тому в мережі раз за разом пишуть про вагітність артистки. Поки мрії знаменитості про велику сім'ю залишаються лише мріями. Хоча, можливо, скоро все зміниться...

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вигляд вражає «»фігура богині".

А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкій білій сукні поділилася важливою новиною: "нарешті! Дочекатися...".

Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя:"зради, пластика і зоряна хвороба".