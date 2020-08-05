Відомий балерина Анастасія Волочкова похвалилася недоречним шпагатом

Як передає Politeka.net, артистка показала фото, як сидить у шпагаті на даху авто і між двох гіропланів.

"Автожир - це гібрид літака і вертольота, званий гіропланом. Це безпечний вид транспорту, здатний здійснювати посадку з вимкненим двигуном.. На жовтенькому я політала.🐣 З професійним пілотом. Він допоміг мені частково знизити мою аерофобію🙈 Оскільки я дуже боюся літати на літаках", - написала вона.

Нагадаємо, раніше Волочкова в тій же балетній пачці, що і на фото з гіропанами, похвалилася перед чоловіками відвертим шпагатом прямо на крижаній купелі, точніше, його бортиках. Анастасія розповіла, що вона отримала спеціальну нову купіль від близьких товаришів. А свою стару вона збирається продати, щоб заплатити штрафи за суд, що пройшов днем раніше.

"Засихає цвяточек наш😂.Разом з роками😂",» Жебрачка ганебна«, » виникла ідея у неї))ти лля))ломбарди з радістю відчинять двері для великої 😂ну це якщо придурашенного покупця не знайдеться😂 😂 😂«, » кістлява і пошарпана наша найсвятіша🤮«, " я спочатку подумала, що це фотошоп.", "Бідна і злиденна Настя! А з адвокатам ти розплачуєшся шпагатами? Алі забула, ти ж багата дама. Мільони недавно висудила. Квартирки маєш. Таки продай одну і подай дітям, заодно і шпинату прикупиш«, " на фото, не зрозуміла, шерстка або зморшки?«, "♪Во позорище, а маєчку цю вона років 5 носить ♪ я ще в армійському магазині була ведучою ,коли вона її придбала», - отрегирвали користувачі Мережі на шпагат в купелі.

Відзначимо, коментарі на сторінці Волочковй в "Instagram" відключені, оскільки любительці шпагатів у всій уявних і неймовірних місцях часто пишуть малоприємні зауваження.

Нагадавши, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків.

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула змарнілими ногами в вовняних чоботях.