Алла Пугачова захопила Мережа маловідомими образами на архівних фото

Як пише Politeka.net, знімки з'явилися в Instagram. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

На сторінці, присвяченій Примадонні користувачам показали два образу молодої Пугачової. На одному знімку вона зображена з короткою стрижкою і в окулярах з округленою оправою. Вона одягнена в темне плаття зі світлим комірцем і манжетами. При цьому всі ґудзики на сукні застебнуті. На обличчі мінімум макіяжу, виглядає він цілком природно.

На іншому - пустотлива Пугачова позує в панчохах, піднімаючи і без того коротке плаття. Образ доповнює яскравий макіяж і розпущене волосся довжиною до плечей.

Зазначимо, обидва образи Пугачової в Мережі визнали цікавими. Користувачі в захваті від того, наскільки різною може бути артистка.

«Училка і хуліганка, класні фото», «Одне слово... Артист», «Не даром Алла гарна артистка і відразу не зрозумієш, одна це особа чи різні люди, браво», «Такою і повинна бути жінка! Загадка, яку так відразу і не розгадати!!!», «Чим старша, тим молодша!!!», - пишуть в коментарях, захоплюючись улюбленою співачкою.

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