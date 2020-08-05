Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха показала, як веселиться на відпочинку в компанії чоловіка

Як відомо, не так давно Вікторія заявляла, що зараз самотня і не страждає з цього приводу. також зірка відзначала критерії, за якими чоловік може виявитися її коханим. Співачка зазначила, що вірність і спокій - головне в її стосунках в майбутньому.

А в цей раз, поділившись кадрами із відпочинку в загадковим незнайомцем під час відпочинку в ресторані, артистка чимало здивувала мережу. Кілька днів тому зірка відправилася на відпочинок в Хорватії, показувала яскраві фото та дивувала фігурою. Сьогодні ж шанувальники дивуються: хто цей загадковий обранець, з яким Вікторія обговорювала, як отримати задоволення від поїдання устриць з лимонами?

Сама Віка коментувати питання фанатів не стала, однак і не спростував того, що відпочивала разом з коханим.

«Черговий романтично-гуморний вечеря в замку!!! 😝😜Друзі, рекомендую додивитися до кінця. Сама дивлюся і сміюся вже вкотре 😂😂😂😂😂», - пише Вікторія.

Ось що відповіли користувачі:

«Гастрономічний оргазм буває-як сексолог вам кажу👌💗💃», «Мммм мм нямнямням приємного апетиту 😋», «Клас», «Весела парочка!😂👍 Коли люди посміхаються - це хороший знак!😉👆Знаю по собі!❤️», «Вам все весело, будь-яка фраза... тому що Ви щаслива 🥰🥰🥰. Так мило, люблю дивитися», «Щаслива Віка❤️», «Вікторія, сподіваюся, що цей романтик зробив пропозицію руки і серця🤗🌹🌹🌹😍», «І за вас двох!!!Нехай все складеться!🙏🙏🙏», «Це ваш чоловік знімає відео? У нього просто залізна витримка», «Буржуї! Не дивився. 😜», «Віка у тебе є чоловік?».

Також ми писали, що завдяки постійному праці та наполегливості, струнка фігура Смеюхі завжди інтригує фанатів - дівчата масово запитують в Instagram під постами зірки, як вона доглядає за собою і цей раз не став винятком:

«Всім доброго ранку😊❤️☀️! Мій день починається зі знайомства з рибками на глибині кристальности чистого Адріатичного моря.. Отримую заряд на цілий день!

до Речі сьогодні замість ранкових пробіжок, прогулянок з тренуванням🏃🏻‍♀️, замінила напрям спорту на плавання🏊🏼‍♀️, де перевершила саму себе🙆🏻‍♀️ і пропливла приблизно 2 км.😇 Ну що, понеслася!😍🤘🏻 Передам привіт рибкам від вас!!! 🐠🐟 #sporteverywhere,» - Віка пише під постом.

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