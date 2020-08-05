Відома балерина Анастасія Волочкова залізла на спеціальну крижану купіль, щоб похвалитися неумесным шпагатом

Так, цього разу Волочкова в балетній пачці похвалилася перед чоловіками відвертим шпагатом прямо на крижаній купелі, точніше, його бортах. Анастасія розповіла, що вона отримала спеціальну нову купіль від близьких товаришів. А свою стару вона збирається продати, щоб заплатити штрафи за суд, що відбувся днем раніше.

«Дорогі друзі, у мене сьогодні сюрприз! Дуже приємний! Ви знаєте мою любов до крижаної купелі! Так от сьогодні один добрий чоловік вирішив її подарувати.. Іменну. АВ.👍 купіль! А виготовили її спеціально для мене добрі люди Ігор. Це, правда, королевська купіль!🙏 Але! Ще виникла ідея.. Я хочу виставити мою попередню купіль на аукціон.. Тільки продаж моєї крижаної купелі врятує цю безнадійну ситуацію !😂 А виручені Кошти підуть на оплату штрафів!!😂 #анастасияволочкова», - розповіла Волочкова.

Примітно, що спочатку коментарі під постом були відкриті, але з-за потоку негативу, балерина пізно вночі видалила і закрила доступ до коментування, проте критики продовжують висловлюватися щодо нових шпагатів Волочкової заради грошей на погашення штрафів на інших сторінках:

«Засихає цвяточек наш😂.Разом з роками😂», «Жебрачка ганебна», «Виникла ідея у неї))ти лля))ломбарди з радістю відчинять двері для великої 😂ну це якщо придурашенного покупця не знайдеться 😂😂😂», «Кістлява і пошарпана наша святлейшая 🤮», «Я спочатку подумала,що це фотошоп.», «Бідна і злиденна Настя! А з адвокатам ти розплачуєшся шпагатами? Алі забула, ти ж багата дама. Мильоны нещодавно высудила. Квартирки маєш. Таки продай одну і подай дітям, заодно і шпинату прикупишь», «На фото, не зрозуміла, шерстка або зморшки?», «🙈🙈🙈🙈🙈Під позорище ,а маєчку цю вона 5 років носить 🙈я ще в армійському магазині була провідною ,коли вона її придбала».

Раніше балерина вирішила показати, як проводила зустрічі будинку в недбалому вигляді поряд з адвокатом та його колегою. Як виявилося, у Волочкової все ще є незавершені справи, які вона повинна вирішити з адвокатом.

Не так давно російська артистка знову оскандалилася – відправившись в село під час карантину, відвідала закритий для відвідин храму. Знаменитість дізналася від правоохоронців, що Дівєєвського храм закритий і навіть була обурена тим, що її оштрафували в суді.

Їй навіть довелося заплатити штраф, але вона заявила, що має намір домогтися справедливості.

«А сьогодні ювілей видатного адвоката і мого друга Віктора Швець @advokat_victor_shvets ми відзначаємо у мене вдома в колі прекрасних людей і його колеги Анжеллы @_an_zhela_ 🌺 Вирішили по-домашньому😊🔥,» - написала Волочкова, позуючи в світло-сірих джинсах і майці з тигрицею на грудях на новому фото.

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