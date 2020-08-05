Известная балерина Анастасия Волочкова залезла на специальную ледяную купель, чтобы похвастаться неумесным шпагатом

Так, в этот раз Волочкова в балетной пачке похвасталась перед мужчинами откровенным шпагатом прямо на ледяной купели, точнее, его бортиках. Анастасия рассказала, что она получила специальную новую купель от близких товарищей. А свою старую она собирается продать, чтобы заплатить штрафы за суд, прошедший днем ранее.

«Дорогие друзья, у меня сегодня сюрприз! Очень приятный! Вы знаете мою любовь к ледяной купели! Так вот сегодня один добрый человек решил мне ее подарить.. Именную. АВ.👍 купель! А изготовили ее специально для меня добрые люди Игорь. Это, правда, королевская купель!🙏 Но! Ещё возникла идея.. Я хочу выставить мою предыдущую купель на аукцион.. Только продажа моей ледяной купели спасет эту безнадежную ситуацию !😂 А вырученные Средства пойдут на оплату штрафов!!😂 #анастасияволочкова», - рассказала Волочкова.

Примечательно, что изначально комментарии под постом были открыты, но из-за потока негатива, балерина поздно ночью удалила и закрыла доступ к комментированию, однако критики продолжают высказываться относительно новых шпагатов Волочковой ради денег на погашение штрафов на других страницах:

«Засыхает цвяточек наш😂.Вместе с годами😂», «Нищенка позорная», «Возникла идея у неё))ты лля))ломбарды с радостью распахнут двери для великой 😂ну это если придурашенного покупателя не найдётся 😂😂😂», «Костлявая и потрепанная наша святлейшая 🤮», «Я сначала подумала,что это фотошоп.», «Бедная и нищая Настя! А с адвокатам ты расплачиваешься шпагатами? Али забыла, ты ведь богатая дама. Мильоны недавно высудила. Квартирки имеешь. Таки продай одну и подай детям, заодно и шпината прикупишь», «На фото, не поняла, шёрстка или морщины?», «🙈🙈🙈🙈🙈Во позорище ,а маечку эту она лет 5 носит 🙈я ещё в армейском магазине была ведущей ,когда она ее приобрела».

Ранее балерина решила показать, как проводила встречи дома в небрежном виде рядом с адвокатом и его коллегой. Как оказалось, у Волочковой все еще есть незавершенные дела, которые она должна решить с адвокатом.

Не так давно российская артистка снова оскандалилась – отправившись в деревню во время карантина, посетила закрытый для посещений храм. Знаменитость узнала от правоохранителей, что Дивеевский храм закрыт и даже была возмущена тем, что ее оштрафовали в суде.

Ей даже пришлось заплатить штраф, но она заявила, что намерена добиться справедливости.

«А сегодня юбилей выдающегося адвоката и моего друга Виктора Швец @advokat_victor_shvets мы отмечаем у меня дома в кругу прекрасных людей и его коллеги Анжеллы @_an_zhela_ 🌺 Решили по-домашнему😊🔥,» - написала Волочкова, позируя в светло-серых джинсах и майке с тигрицей на груди на новом фото.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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