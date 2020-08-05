Нові гроші, які вводить в обіг НБУ, будуть присвячені ЗСУ

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба держрегулятора.

Повідомляється, що нова монета номіналом 10 гривень була введена в обіг ще 3 серпня 2020 року.

«Присвячена одному з носіїв бойового потенціалу Збройних Сил України, потужному і технологічному виду Збройних Сил України, який є одним з головних інструментів стримування військової агресії проти України, забезпечення стійкості її системи оборони, забезпечення світу та безпеки держави у взаємодії з іншими складовими сил оборони та міжнародними партнерами», — інформують у прес-службі Національного банку.

Також повідомляється, що на аверсі нової пам'ятної монети розміщено малий Державний герб України, напис Україна, рік карбування 2020, емблема Повітряних сил ЗСУ, логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України та номінал.

На реверсі власники монети можуть побачити бойовий літак Повітряних сил ЗСУ, також є написи Повітряні сили Збройних сил і Україна.

В НБУ наголосили, що тираж пам'ятної монети складає 1 млн примірників.

Варто додати, що старі купюри номіналом 10 гривень залишаються в обігу серед українців.

Раніше ми вже розповідали про нові гроші, які НБУ ввів в обіг.

Так, 3 червня 2020 року, була офіційно введена в обіг нова монета номіналом 10 гривень. У НБУ підкреслюють, що обмінювати 10-гривневі купюри не потрібно, оскільки ними можна розраховуватися необмежену кількість часу.

«З 3 червня 2020-го банки зможуть отримувати оновлені грошові знаки у НБУ і видавати їх своїм клієнтам. Національний банк подбав про максимальну зручність обміну – громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на обігові монети цього номіналу», – попереджали раніше в Нацбанку.

Також ми розповідали, що раніше Нацбанк ввів в обіг нові монети номіналом 1, 2 і 5 гривень. Це було зроблено в рамках оптимізації монетно-банкнотного ряду, після якої українці будуть прощатися з паперовими грошима.

Нагадаємо, нові купюри скоро опиняться в руках українців: названа важлива дата.

Як повідомляла Politeka, афера з новою купюрою в 1000 гривень набирає обертів: «гроші з повітря».

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