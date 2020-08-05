Новые деньги, которые в оборот вводит НБУ, будут посвящены ВСУ

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба госрегулятора.

Сообщается, что новая монета номиналом 10 гривен была введена в оборот еще 3 августа 2020 года.

«Посвящена одному из носителей боевого потенциала Вооруженных Сил Украины, мощному и технологическому виду Вооруженных Сил Украины, который является одним из главных инструментов сдерживания военной агрессии против Украины, обеспечения устойчивости ее системы обороны, обеспечения мира и безопасности государства во взаимодействии с другими составляющими сил обороны и международными партнерами», — информируют в пресс-службе Национального банка.

Также сообщается, что на аверсе новой памятной монеты размещен малый Государственный герб Украины, надпись Украина, год чеканки 2020, эмблема Воздушных сил ВСУ, логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины и номинал.

На реверсе владельцы монеты могут увидеть боевой самолет Воздушных сил ВСУ, также имеются надписи Воздушные силы Вооруженных сил и Украина.

В НБУ подчеркнули, что тираж памятной монеты составляет 1 млн экземпляров.

Стоит добавить, что старые купюры номиналом 10 гривен остаются в обращении среди украинцев.

Ранее мы уже рассказывали о новых деньгах, которые НБУ ввел в оборот.

Так, 3 июня 2020 года, официально была введена в оборот новая монета номиналом 10 гривен. В НБУ подчеркивают, что обменивать 10-гривневые купюры не нужно, поскольку ими можно рассчитываться неограниченное количество времени.

«С 3 июня 2020-го банки смогут получать обновленные денежные знаки в НБУ и выдавать их своим клиентам. Национальный банк позаботился о максимальном удобстве обмена – гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 гривен на оборотные монеты этого номинала», – предупреждали ранее в Нацбанке.

Также мы рассказывали, что ранее Нацбанк ввел в оборот новые монеты номиналом 1, 2 и 5 гривен. Это было сделано в рамках оптимизации монетно-банкнотного ряда, после которой украинцы будут прощаться с бумажными деньгами.

Напомним, новые купюры скоро окажутся в руках украинцев: названа важная дата.

Как сообщала Politeka, афера с новой купюрой в 1000 гривен набирает обороты: «деньги из воздуха».

Также Politeka писала, что в Украине появятся новые деньги: названа дата.