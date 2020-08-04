Відома модель Анастасія Квітко показала шанувальникам свою гарячу подругу в дуже сміливих образах

Інста-діва, яка прославилася в мережі «російська Кардашьян», поділилася новими знімками на своїй сторінці, повідомляє Politeka.net.

На знімках позує модель Лілі Едріан. Дівчина може похвалитися фігурою нітрохи не гірше, ніж у самої Квітко. На фотографіях вона демонструє свої вражаючих розмірів сідниці і груди в найбільш відвертих нарядах, від напівпрозорих боді до спокусливого пеньюара з мереживними вставками і непристойно глибоким декольте.

Образ фатальної красуні як не можна більш вдало доповнює довге темне волосся.

Шанувальники Квітко прийшли в захват від такої краси і тут же почали писати дівчині компліменти.

Раніше ми писали, що Квітко , яку називають російською Кім Кардашьян, показала новий наряд для відпочинку.

Красуня сфотографувалася біля стіни біля басейну, який можна помітити у відображенні на задньому плані. Для спекотних кадрів Анастасія Квітко вбралася в білий купальник на зав'язках, який ледь прикрив її видатні форми. Вона повернулась боком, щоб показати свої природні переваги у всій красі. На одному з фото відкривається розкішний вид на груди і плоский живіт моделі в бікіні.

Користувачі соціальної мережі поділилися враженнями про новому вбранні Анастасії Квітко в коментарях під публікацією.

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