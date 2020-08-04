Співак Томас Нойвірт, який отримав перемогу на Євробаченні під псевдонімом Кончіта Вурст, вразив новим стильним образом з оголеною груддю

Артист поділився новим знімком у своєму Instagram, передає Politeka.net.

На фото Томас позує в зухвалому, яскравому вбранні. На ньому салатовий піджак з фіолетовим візерунком і великі окуляри помаранчевого кольору. При цьому під піджаком у співака нічого не виявилося, тому на фото видно його оголені груди.

Образ артиста виглядає ще більш ексцентричним завдяки його блондинистому волоссю, зачесаному в різні боки, і пірсингу в носі. Томас з упевненістю дивиться в камеру і виглядає дуже стильно і розслаблено. По ньому відразу видно, що він справжня зірка.

Шанувальники артиста активно коментують його фото в соцмережі, буквально засипаючи його компліментами.

Раніше повідомлялося, що Нойвірт показав публіці себе без зайвих прикрас.

На фото Вурст лежить на ліжку без одягу. Зірка була в окулярах, а образ доповнила бездротовими навушниками. Можна помітити і прикраса на носі співачки, яка дивилася прямо в об'єктив камери. Волосся в цей раз були артистки рожевого кольору, так як Вурст нещодавно змінила свій образ.

"Доброго ранку. Гей, просто невелике оновлення - п'ятниця з шанувальниками сьогодні о 15.00. Не можу дочекатися", - написала співачка.

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