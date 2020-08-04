Після потужного вибуху в Бейруті лікарні міста виявилися переповнені через величезну кількість постраждалих

Увечері 4 серпня сильний вибух струсонув столицю Лівану Бейрут. НП сталася на одному зі складів місцевого порту. Вибухова хвиля виявилася настільки потужною, що зруйнувала будівлі, розташовані близько до складу, а також вибила скло, пошкодила машини і будинки в радіусі багатьох кілометрів. За великим рахунком, був зруйнований цілий район міста.

У МВС Лівану повідомили, що точна причина вибуху залишається невідомою і буде оголошена тільки за підсумками розслідування. Наразі розглядається кілька варіантів, серед яких вибух на складі піротехніки або детонація конфіскованих раніше вибухових речовин, які зберігалися на складі.

Повідомляється, що в результаті вибуху є жертви, а також багато постраждалих. Так, голова ліванського Червоного Хреста розповів, що в лікарні Бейруту доставлені сотні поранених, проте ще більше людей з пораненнями залишаються замкнутими в своїх будинках. За останніми даними, лікарні міста переповнені.

У Моз Лівану офіційно оголосили про 30 загиблих і понад 3 тисячі поранених, проте наголошується, що ці цифри не остаточні.

5 серпня в Лівані вже оголошено днем жалоби у зв'язку з жертвами вибуху.

Постраждалі від вибуху райони Бейрута взяла під контроль ліванська армія. Сусідні країни вже запропонували державі допомогу з ліквідацією наслідків НС.

Очевидці продовжують публікувати в мережі кадри з місця події, на яких видно руйнівні наслідки вибуху.

Нагадаємо, потужний вибух у столиці розніс будинки і машини, дуже багато жертв: кадри НП і подробиці.

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