После мощного взрыва в Бейруте больницы города оказались переполнены из-за огромного количества пострадавших

Вечером 4 августа сильный взрыв сотряс столицу Ливана Бейрут. ЧП произошло на одном из складов местного порта. Взрывная волна оказалась настолько мощной, что разрушила здания, расположенные близко к складу, а также выбила стекла, повредила машины и дома в радиусе многих километров. По большому счету, разрушен был целый район города.

В МВД Ливана сообщили, что точная причина взрыва остается неизвестной и будет объявлена только по итогам расследования. В данный момент рассматривается несколько вариантов, среди которых взрыв на складе пиротехники или детонация конфискованных ранее взрывчатых веществ, которые хранились на складе.

Сообщается, что в результате взрыва есть жертвы, а также много пострадавших. Так, глава ливанского Красного Креста рассказал, что в больницы Бейрута доставлены сотни раненых, однако еще больше людей с ранениями остаются запертыми в своих домах. По последним данным, больницы города переполнены.

В Минздраве Ливана официально объявили о 30 погибших и более 3 тысячах раненых, однако отмечается, что эти цифры не окончательные.

5 августа в Ливане уже объявлено днем траура в связи с жертвами взрыва.

Пострадавшие от взрыва районы Бейрута взяла под контроль ливанская армия. Соседние страны уже предложили государству помощь с ликвидацией последствий ЧП.

Очевидцы продолжают публиковать в сети кадры с места происшествия, на которых видны разрушительные последствия взрыва.

Напомним, мощный взрыв в столице разнес дома и машины, очень много жертв: кадры ЧП и подробности.

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