Російська модель Анастасія Квітко похвалилася значними перевагами в пікантних купальниках

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку знаменитості в Instagram.

Так, на першому знімку Квітко позує в облягаючому крихітному купальнику, який ледь витримує розкішні принади знаменитості.

На іншому знімку Квітко позує в білосніжному купальнику з вирізом, який ефектно підкреслює її вигини.

На третій фотографії Квітко в крихітному купальнику на тлі моря, елегантно застигнувши заради гарного кадру.

«Моя маленька! Обожнюю тебе», «можна загубитися від такої краси», «божественні форми! От би всім такі», «ти просто еталон краси! Богиня», «диво! Купальники аж лопаються», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала новий наряд для відпочинку.

Красуня сфотографувалася біля стіни біля басейну, який можна помітити у відображенні на задньому плані. Для спекотних кадрів Анастасія Квітко вбралася в білий купальник на зав'язках, який ледь прикрив її видатні форми. Вона повернулась боком, щоб показати свої природні переваги у всій красі. На одному з фото відкривається розкішний вид на груди й плоский живіт моделі в бікіні.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "Це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою «кім» у відвертому купальнику: «Вау, світиться».

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