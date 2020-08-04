Бразильська супермодель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, показала іншу свою гордість без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує на ліжку в крихітній білизні й портупеї без ліфчика. Пікантні місця знаменитість вирішила прикрити за допомогою спеціальних наклейок. Крім того, впадає в око той факт, що красуня позує в наручниках.

Доповнювали образ Кортез ідеальна зачіска і сережки. Шанувальники зірки прийшли в захват від побаченого.

«Ось це шоколадка. Чорна пантера!», «який діамант. Пощастило ж комусь», «запаморочлива і просто космічна. Наша Сьюзі просто бомба», «божественний вигляд! Схвалюю», «вау, неймовірна гаряча штучка», — пишуть вони.

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Сьюзі стала переможницею престижного конкурсу Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідниці учасниць. Маючи за плечима титул кращої попи Бразилії Сьюзі часто знімається для відомих журналів: Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.

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