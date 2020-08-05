Погода в Україні 5 серпня поверне всі «на круги своя», дощі після невеликої перерви повернуться в «улюблені» області

Так, на заході країни прогнозують сильні дощі, які накриють половину регіону: Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську та Закарпатську області. На решті території буде сухо і тепло. Повітря вдень прогріється до 27-32 градусів спеки, а от вночі їх змінять комфортні 14-22 тепла, передає Politeka.

Українцям на півночі сьогодні дощі з грозами не страшні. Літо побалує пекучим сонцем, аж до 31 градуса, а вночі на вулиці очікується від 13 до 16 тепла.

Центральні регіони, згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні накриє сонце і невелика хмарність. Це сприяє тому, що повітря прогріється до 29-31 градуси тепла. У нічний час доби очікується від 13 до 16 градусів за Цельсієм.

На півдні країни також жарко і без опадів. Вдень близько 29-32 тепла, вночі від 15 до 18 градусів.

Східну Україну також чекає неймовірна спека і ніяких дощів. Сонце спровокує потепління до 29-31 градуси за Цельсієм, а вночі синоптики прогнозують від 12 до 14 зі знаком «плюс».

Жителів Києва та прилеглої території сьогодні чекає неймовірна спека без опадів: від 28 до 31 градуса за Цельсієм. У нічний час доби в Укргідрометцентрі прогнозують від 13 до 16 градусів.

За словами синоптиків, сьогодні в більшій частині центральних і східних областей, а також в Одеській, Львівській, сумській та Миколаївській регіонах буде підвищений рівень пожежної небезпеки, тому рятувальникам рекомендують бути готовими до всього.

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