Погода в Украине 5 августа вернет все «на круги своя», дожди после небольшой передышки вернутся в «любимые» области

Так, на западе страны прогнозируют сильные дожди, которые накроют половину региона: Ивано-Франковскую, Львовскую, Тернопольскую и Закарпатскую области. На остальной территории будет сухо и тепло. Воздух днем прогреется до 27-32 градусов жары, а вот ночью их сменят комфортные 14-22 тепла, передает Politeka.

Украинцам на севере сегодня дожди с грозами не страшны. Лето побалует жгучим солнцем, вплоть до 31 градуса, а ночью на улице ожидается от 13 до 16 тепла.

Центральные регионы, согласно прогнозу синоптиков, сегодня накроет солнце и небольшая облачность. Это способствует тому, что воздух прогреется до 29-31 градуса тепла. В ночное время суток ожидается от 13 до 16 градусов по Цельсию.

На юге страны также жарко и без осадков. Днем около 29-32 тепла, ночью же от 15 до 18 градусов.

Восточную Украину также ждет невероятная жара и никаких дождей. Солнце спровоцирует потепление до 29-31 градуса по Цельсию, а ночью синоптики прогнозируют от 12 до 14 со знаком «плюс».

Жителей Киева и близлежащей территории сегодня ждет невероятная жара без осадков: от 28 до 31 градуса по Цельсию. В ночное время суток в Укргидрометцентре прогнозируют от 13 до 16 градусов.

По словам синоптиков, сегодня в большей части центральных и восточных областей, а также в Одесской, Львовской, сумской и Николаевской регионах будет повышенный уровень пожарной опасности, поэтому спасателям рекомендуют быть готовыми ко всему.

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