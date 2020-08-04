Відома балерина Анастасія Волочкова з'явилася на другому засіданні суду в неохайному вигляді

Як відомо, кілька тижнів тому Волочкова чимало оскандалилася, відправившись в село під час карантину, де відвідала закритий для відвідин храм. Про те, що вона порушила закон, балерина дізналася вже від правоохоронців, які намагалися її заарештувати прямо під час відпочинку після відвідин храму.

Обурившись заявою, Волочкова роздула з ситуації серйозний скандал, а також у суді показала, що була обурена тим, що її оштрафували. Балерині вже довелося заплатити штраф, але вона заявила, що має намір домогтися справедливості в своєму посту в соціальній мережі Instagram після засідання.

Волочкова з'явилася поруч зі своїми адвокатами в тісному довгій сукні з великим квітковим принтом і неохайною зачіскою, з-за якої днем раніше Анастасію висміяли і навіть прозвали "облысевшей". Балерина, за словами користувачів, виглядала так, ніби намагається приховати факт того, що її волосся продовжують сипатися. Сама ж Волочкова зробила акцент на судових позовах:

«Я хочу щиро подякувати моїх адвокатів за захист моєї Правди. А також дякуємо всім журналістам і представникам ЗМІ, які приїхали вчора в суд, щоб підтримати мене.

1. У складеному протоколі про адміністративне правопорушення відсутня вказівка адреси, вулиці і номера будинку.

2. Співробітники поліції не визначили, коли я перетнула адміністративну межу села Дівєєво.

3. Фотографії з мережі Instagram нотаріально не посвідчені, дата не визначена.

4. Співробітники поліції вторглися на територію приватної власності (порушення ст. 35 Конституції РФ, ст. 15 ФЗ «Про поліції») і через годину після складання протоколу розмістили відеозапис на YouTube, проте я заперечувала проти зйомки (порушення ст. 152.1 ЦК РФ).

5. Висловлюю надію на те, щоб співробітники поліції за державний бюджет виконували свої обов'язки і захищали права громадян, а не влаштовували піар-акцію і просування YouTube-каналу.

6. Взиваю до професіоналізму Начальника ГУ МВС Росії по Нижегородській області Арсентьеву Ю. В., Прокурора Дівеєвського р-на Баришнікова Ст. Н. при розгляді моєї скарги на дії співробітників поліції і прошу дати оцінку режисерськими здібностями осіб, що влаштували принижує честь російської поліції піар-акцію.

7. Я звернулася в Мосміськсуд з апеляційною скаргою на постанову Тверського р/суду р. Москви», - висловила новий протест Волочкова.

Раніше Анастасія довгий час розповідала, що перейшла на нову дієту, обмежила харчування і навіть на світських заходах їсть салати і варені овочі. Схоже, це дало свої плоди - під час останнього публічного виходу в світ Анастасія виглядала незвично.

Змарніла фігура скандальної балерини відразу ж кинулася в очі на нових фото в соціальній мережі Instagram. Балерина приміряла супер-коротке темно-синє джинсове сукню і вдягнула шубу незважаючи на теплу погоду. При цьому її світле волосся виглядали дещо неухоженно.

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