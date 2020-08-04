Известная балерина Анастасия Волочкова появилась на втором заседании суда в неопрятном виде

Как известно, несколько недель назад Волочкова немало оскандалилась, отправившись в деревню во время карантина, где посетила закрытый для посещений храм. О том, что она нарушила закон, балерина узнала уже от правоохранителей, которые пытались ее арестовать прямо во время отдыха после посещения храма.

Возмутившись заявлением, Волочкова раздула из ситуации серьезный скандал, а также в суде показала, что была возмущена тем, что ее оштрафовали. Балерине уже пришлось заплатить штраф, но она заявила, что намерена добиться справедливости в своем посту в социальной сети Инстаграм после заседания.

Волочкова появилась рядом со своими адвокатами в тесном длинном платье с крупным цветочным принтом и неопрятной прической, из-за которой днем ранее Анастасию высмеяли и даже прозвали "облысевшей из-за нервов". Балерина, по словам пользователей, выглядела так, будто пытается скрыть факт того, что ее волосы продолжают сыпаться. Сама же Волочкова сделала акцент на судебных тяжбах:

«Я хочу искренне поблагодарить моих адвокатов за защиту моей Правды. А также спасибо всем журналистам и представителям СМИ, которые приехали вчера в суд, чтобы поддержать меня.

1. В составленном протоколе об административном правонарушении отсутствует указание адреса, улицы и номера дома.

2. Сотрудники полиции не определили, когда я пересекла административную границу села Дивеево.

3. Фотографии из сети Instagram нотариально не заверены, дата не определена.

4. Сотрудники полиции вторглись на территорию частной собственности (нарушение ст. 35 Конституции РФ, ст. 15 ФЗ «О полиции») и через час после составления протокола разместили видеозапись в YouTube, однако я возражала против съемки (нарушение ст.152.1 ГК РФ).

5. Выражаю надежду на то, чтобы сотрудники полиции за государственный бюджет исполняли свои обязанности и защищали права граждан, а не устраивали пиар-акцию и продвижение YouTube-канала.

6. Взываю к профессионализму Начальника ГУ МВД России по Нижегородской области Арсентьеву Ю.В., Прокурора Дивеевского р-на Барышникова В.Н. при рассмотрении моей жалобы на действия сотрудников полиции и прошу дать оценку режиссерским способностям лиц, устроившим унижающую честь российской полиции пиар-акцию.

7. Я обратилась в Мосгорсуд с апелляционной жалобой на постановление Тверского р/суда г. Москвы», - выразила новый протест Волочкова.

Ранее Анастасия долгое время рассказывала, что перешла на новую диету, ограничила питание и даже на светских мероприятиях ест салаты и вареные овощи. Похоже, это дало свои "плоды" - во время последнего публичного выхода в свет Анастасия выглядела необычно.

Исхудавшая фигура скандальной балерины сразу же бросилась в глаза на новых фото в социальной сети Инстаграм. Балерина примерила супер-короткое темно-синее джинсовое платье и надела шубу несмотря на теплую погоду. При этом ее светлые волосы выглядели несколько неухоженно.

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