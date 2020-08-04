Українська співачка Тіна Кароль показала себе в природному і навіть домашньому вигляді

Як відомо, вдома і не на публічних заходах Тіна намагається бути в простій одежі, без прикрас і макіяжу. Щоб берегти шкіру і локони, зірка в повсякденному житті рідко чепуриться. При цьому її світле обличчя без косметики виглядає також яскраво.

Кілька годин тому зірка поділилася невеликим відео, заснятым в машині під час поїздки. Позуючи в звичайному і затишному вигляді, Тіна одразу ж привернула увагу до себе. На фан-сторінці Кароль також з'явився ролик.

«Тіночка любителька швидкості😍 #ТинаКароль #TinaKarol», - йдеться в повідомленні «Фантіни».

Ось що пишуть самі шанувальники:

«любителька гри на нервах», «Куди так мчить цікаво погана дівчинка 😂😂біжи Катєчка біжи», «А шо там написано», «любимо швидкість,інтригу і попустувати на нервах...молодець», «Любимка наша.❤️», «Погана дівчинка 😍», «Тіна, Тіна, ух🔥».

Не секрет, що у зірки є свій фан-клуб. Шанувальники діляться між собою кадрами з Тіною, захоплюються її виступів, а зовнішній вигляд співачки багатьох фанатів навіть мотивує вести здоровий спосіб життя і доглядати за собою, також, як і артистка.

Масово фанати завжди запитують у зірки, що саме робить Тіна по догляду за собою. Однак, артистка зазначає, що особливих секретів немає. Навіть у повсякденному житті вона віддає перевагу звичайний одяг, не бажає фарбуватися і виділятися яким-небудь чином:

«У звичайному житті я не наголошую свої жіночі принади і не вдягаюся з розрахунком когось вразити. Намагаюся бути дуже скромною. Купую практичні речі, а якщо вони ще й недорогі – взагалі чудово», - якось сказала Тіна.

Тому її кадр у простому костюмі, який підкреслив форми, відразу ж припав всім до душі:

«❤️❤️❤️Тіночка,ти у всьому чарівна!!», «Це не Тинин особистий аккаунт) Але, погоджуся з вами, вона й справді чарівна, підкреслила, що треба ❤️», «Миленька» «Ніби лосини – це те, що не підкреслює принади», «А де вона таке сказала», «@mled_rina в інтерв'ю якомусь) Скину вам в Директ».

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