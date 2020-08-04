Стали відомі нові обличчя, які постануть перед публікою в новому сезоні "Танці з зірками"

Про це пише і передає Politeka.net.

Ведучий шоу Юрій Горбунов оголосив, що кампанію Олексію Завгороднього (Позитиву) на шоу складе популярна танцівниця і хореограф Юлія Сахневич.

"Чи готові рвати паркет" Танців з зірками "на маленькі друзки", - написав Позитив на своїй сторінці в Instagram.

Що до Сергія Танчінца, то надійним партнером на паркеті для нього стане Яна Жук, яка також відома в колах танцполу.

Раніше ми писали про те, що українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona прийняла якраз виклик Дмитра Танковича, а також згадала в своїй мові Позитива.

Вже відомо, що на "Танці з зірками" вже готовий Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, а також Тарас Цимбалюк, Даша Петрожіцкая, Юлія Саина і Дмитро Танкович.

Суддями проекту виступлять такі особистості як Влад Яма, Катерина Кухар та Григорій Чапкіс. Поки першого шоу заплановано на початок осені.

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