Запитання про те, що зробив президент Володимир Путін за 20 років при владі, збило росіян з пантелику

Красномовні результати опитування громадян РФ про досягнення глави держави опублікували на сторінці «Вуса Пєскова» в Twitter.

На записі хлопець з мікрофоном підходить до людей із запитаннями про ставлення їх до Путіна. Так, перша дівчина відповідає, що обов'язково пішла б на мітинг на підтримку чинного президента. На уточнююче питання, чому, відповіла:

Немногие знают, но Холмс не уходил в чертоги разума - он пытался вспомнить, что хорошего Путин сделал для России за 20 лет pic.twitter.com/5OO83RQOCy — Усы Пескова (@Sandy_mustache) August 3, 2020

«Тому що найкраща, добра, нормальна людина».

Проте коли журналіст поцікавився, що ж хорошого зробив президент при владі за останні роки, крім підвищення пенсійного віку, дівчина буквально «зависла» і не змогла нічого сказати.

«Ну, поки що все на цьому», – прозвучало зрештою.

Інший перехожий також висловив готовність піти на мітинг «за Путіна».

«Він хороша людина, начебто, Путін», – сказав він. Однак на запитання про досягнення за 20 років і цей громадянин не знайшов, що відповісти.

«Важко сказати», – нарешті видавив він із себе, додавши при цьому, що все одно підтримав би політика.

Відео викликало резонанс і зібрало десятки коментарів, в яких користувачі винесли вердикт електорату Путіна.

«При Путіні Джобс випустив айфон і айпед, а Маск зробив передове космотаксі. При Путіні китайська частка світового ВВП зросла в 10 разів», «На цьому стаді він тримається, а їх більшість», «Грішно сміятися», «зовсім біда...», «В очах порожнеча, як і в головах... Типовий електорат», «Не працює мозковий м'яз, як не напружують. Не розвинений», «Добре себе показував по телевізору)», «Зомбарі», – пишуть під публікацією.

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