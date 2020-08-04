Запитання про те, що зробив президент Володимир Путін за 20 років при владі, збило росіян з пантелику
Красномовні результати опитування громадян РФ про досягнення глави держави опублікували на сторінці «Вуса Пєскова» в Twitter.
На записі хлопець з мікрофоном підходить до людей із запитаннями про ставлення їх до Путіна. Так, перша дівчина відповідає, що обов'язково пішла б на мітинг на підтримку чинного президента. На уточнююче питання, чому, відповіла:
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«Тому що найкраща, добра, нормальна людина».
Проте коли журналіст поцікавився, що ж хорошого зробив президент при владі за останні роки, крім підвищення пенсійного віку, дівчина буквально «зависла» і не змогла нічого сказати.
«Ну, поки що все на цьому», – прозвучало зрештою.
Інший перехожий також висловив готовність піти на мітинг «за Путіна».
«Він хороша людина, начебто, Путін», – сказав він. Однак на запитання про досягнення за 20 років і цей громадянин не знайшов, що відповісти.
«Важко сказати», – нарешті видавив він із себе, додавши при цьому, що все одно підтримав би політика.
Відео викликало резонанс і зібрало десятки коментарів, в яких користувачі винесли вердикт електорату Путіна.
«При Путіні Джобс випустив айфон і айпед, а Маск зробив передове космотаксі. При Путіні китайська частка світового ВВП зросла в 10 разів», «На цьому стаді він тримається, а їх більшість», «Грішно сміятися», «зовсім біда...», «В очах порожнеча, як і в головах... Типовий електорат», «Не працює мозковий м'яз, як не напружують. Не розвинений», «Добре себе показував по телевізору)», «Зомбарі», – пишуть під публікацією.
Нагадаємо, Путін роздягнувся до пояса і осідлав патріарха Кирила.
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