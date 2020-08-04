Вопрос о том, что сделал президент Владимир Путин за 20 лет при власти, ввел россиян в ступор

Красноречивые результаты опроса граждан РФ о достижениях главы государства опубликовали на странице «Усы Пескова» в Twitter.

На записи парень с микрофоном подходит к людям с вопросами об их отношении к Путину. Так, первая девушка отвечает, что обязательно пошла бы на митинг в поддержку действующего президента. На уточняющий вопрос, почему, ответила:

Немногие знают, но Холмс не уходил в чертоги разума - он пытался вспомнить, что хорошего Путин сделал для России за 20 лет pic.twitter.com/5OO83RQOCy — Усы Пескова (@Sandy_mustache) August 3, 2020

«Потому что самый лучший, хороший, нормальный человек».

Однако когда журналист поинтересовался, что же хорошего сделал президент у власти за последние годы, кроме повышения пенсионного возраста, девушка буквально «зависла» и не смогла ничего сказать.

«Ну, пока больше все на этом», – прозвучало в конце концов.

Другой прохожий также выразил готовность пойти на митинг «за Путина».

«Он хороший человек, вроде, Путин», – ответил он. Однако на вопрос о достижениях за 20 лет и этот гражданин не нашел, что ответить.

«Трудно сказать», – наконец-то выдавил он из себя, добавив при этом, что все равно поддержал бы политика.

Видео вызвало резонанс и собрало десятки комментариев, в которых пользователи вынесли вердикт электорату Путина.

«При Путине Джобс выпустил айфон и айпэд, а Маск сделал передовое космотакси. При Путине китайская доля мирового ВВП выросла в 10 раз», «На этом стаде он и держится, а их большинство», «Грешно смеяться», «совсем беда...», «В глазах пустота, как и в головах... Типичный электорат», «Не работает мозговая мышца, как ни напрягают. Не развита», «Хорошо себя показывал по телевизору)», «Зомбари», – пишут под публикацией.

Напомним, Путин разделся до пояса и оседлал патриарха Кирилла.

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