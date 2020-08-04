Солістка української поп-групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха показала, як відпочиває на острові в Хорватії

Співачка опублікувала серію фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net.

На знімках Вікторія Смеюха скаженіла у самого моря в обтягуючому чорному купальнику, поверх якого накинула напівпрозорий хустку. Останню деталь одягу красуня використовувала досить різноманітно: зав'язувала, як мініатюрне плаття і обмотувала стегна замість парео. Варто зауважити, що виконавиця здалася без яскравого макіяжу на обличчі.

На одному з фото Вікторія зняла хустку і розтягла його на руках, як уболівальники шарф. В цей же момент вона полулегла на скелі в спокусливій позі, підібгавши одну струнку ногу і витягнувши іншу. На інших знімках зірка "Неангелів" позує на тлі моря, згинаючись і показуючи свою красу з різних сторін.

"Море і скелі, я в сіті ваші потрапила.. 🌊🧗🏻‍♀️❤️ Про Вас не забувала і Инстаграмм згадувала, в соц-мережах знову ж таки застрягла. 🤣🤣🤣 А тепер чекаю Ваш варіант підпису⁉️😍❤️", - підписала публікацію співачка.

Користувачі соціальної мережі у коментарях оцінили зовнішній вигляд Смеюхі і залишили безліч коментарів:

"Віка, ви прекрасні і коли грайтеся як дитина і коли супер палка жінка! Вам все до лиця! І просто дуже приємна людина!"; "Дуже красива без макіяжу, я б сказала краще, ніж з ним! Так природно!👍🏾🌹"; "Русалонька 😍😍😍"; "Амазонка"; "Хоч пів-світу обійти, краще Вікі не знайти!!!😃☝️😅".

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