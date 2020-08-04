В Туреччині побили українську топ-модель Дарину Кирилюк
Про це повідомляє на своїй сторінці в Instagram сама модель, передає Politeka.
За словами дівчини, на неї та її друзів напала охорона пляжу. Сталося це в провінції Ізмір. Дарія пише, що били її, а також ще трьох дівчат співробітники служби безпеки пляжу.
"На нас напала служба безпеки пляжу Момо (Чешме, Туреччина). Чотири дівчини були побиті по обличчю (включаючи мене)", – затверджує модель.
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Дівчина каже, що не мовчатиме і доб'ється справедливості.
"Я не хочу мовчати і розповідаю історію, що трапилася зі мною, моїм хлопцем і нашою групою. На нас напала служба безпеки пляжу Момо (Чешме, Туреччина). Чотири дівчини були побиті по обличчю (включаючи мене), і хлопці сильно постраждали. Ми дали поліції пояснення. Ми не повинні закривати очі на те, що сталося", – написала Дарина.
У свою чергу, охорона пляжу заперечує свою участь у побитті, стверджуючи, що дівчину побив її хлопець.
Кирилюк повідомляє також, що нічний клуб, який розташований на цьому пляжі, відмовився дати поліцейським, до яких звернулася дівчина, записи з камер відеоспостереження.
Також повідомляється, що власник пляжу Бурак Бешер звинуватив Дарину Кирилюк у брехні. Він заявив виданню Haberler, що його клуб виявився замішаним в "наклепницької кампанії".
Бешер каже, що конфлікт стався між двома компаніями, проте охоронців пляжу серед його учасників не було.
Politeka повідомляла, що Невідомий чоловік напав і намагався зґвалтувати журналістку телеканалу Інтер Анастасію Лугову в поїзді. Про це повідомила сама постраждала на своїй сторінці в Facebook.
Інцидент стався 31 липня в поїзді Маріуполь-Київ. Журналістка з сином їхали в купе, коли серед ночі до них пробрався чоловік і почав бити жінку.
"Прокинулася від ударів по голові. Невідомий проник в наше купе, був одягнений лише в труси, заблокував двері і почав бити. Притиснув до ліжка. Тримав за горло і бив багато разів. Я кричала, прокинувся син. Син почав кричати і просити "Не бити маму", на що невідомий розвернувся і хотів ударити сина. Я затримала удар, пообіцявши, що зроблю все що завгодно, лише б він не бив сина", - розповіла вона.
Хлопчику, який став свідком нападу на матір, журналістку Анастасію Лугову в поїзді "Маріуполь – Київ", знадобиться допомога психолога, про це повідомив його батько Володимир.
"Він стільки раз переказав цю історію. Кожен раз проживаючи це і кожен раз доходячи до сліз. Він каже: "Мамочко, прости, що я тебе не врятував", – розповів чоловік постраждалої.
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