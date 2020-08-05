Американська актриса і модель Памела Андерсон опублікувала жаркий знімок в стилі "королеви Малібу"

Як відомо, була головною героїнею серіалу «Рятувальники Малібу», Памела прославилася завдяки своїй фігурі з пишними формами і звичкою постійно блищати фігурою у незвично відкритих і яскравих купальниках.

цього разу зірка вирішила нагадати про юність і поділилася жарким фото, на якому позувала в досить відкритому і сміливому монокіні, зовсім не прикривав її форми і навіть підкреслює груди.

Зірка млосно вигнулась на узбережжі, блиснувши ідеально засмаглою шкірою і світлими локонами. Схиливши голову в бік від об'єктива, актриса привернула увагу до пікантним вирізам у досить відкритому купальнику.

Примітно, що зірка фактично кожен день ділиться жаркими фото, не соромиться показувати себе без одягу і також захоплює видом навіть під час фотосесій у ванній.

Зазначимо, раніше Андерсон поділилася архівних кадром, на якому вона позувала в досить пікантній позі. Одягнувшись в легеньку сукню, Памела у всій красі продемонструвала всю себе, засвітивши найпотаємніші місця.

"Іноді, це божевілля", - зазначила актриса в підписі до фото.

Рожеву білизну актриси просто звела з розуму її шанувальників - всього за кілька годин це знімок зібрав тисячі лайків.

Американська актриса і фотомодель ретельно стежить за своєю зовнішністю. Близько року вона зустрічалася з французьким футболістом Аділем Рамі, який був молодший за неї майже на 20 років. Проте нещодавно пара розірвала стосунки. Зірка звинуватила чоловіка в те, що він їй зраджував, а також жорстоко з неї звертався. Сам спортсмен звинувачення спростовує.

Розставання з молодим обранцем тільки позитивно позначилося на Андерсон. Вона почала худнути і в результаті в короткі терміни скинув п'ять кілограмів.

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