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Российская певица Аджелика Варум попала в центр скандала, связанный с ее фотографиями

Об этом сообщает Politeka.net.

Сообщается, что личный фотограф артистки опубликовал фото 24-летней давности. На нем запечатлен момент, где Варум находится без нижнего белья.

Варум в кадре окружена цветами, а сама была одета в достаточно откровенный наряд из джинсов классического цвета и легком топе лимонного цвета.

В 90-е годы фотограф и режиссер Роман Родин был биографом звездной пары — Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Поэтому еще не раз могут всплыть детали личности жизни возрастных артистов.

Подписчики в комментариях под публикацией не скупились на высказывания молодой певицы: "Без лифчика", "Крутяк".

Обозначим, что Варум уже долгие годы обручена с Леонидом Агутиным. Их любовный союз поправу можно считать показательным в плане верности и крепкости.

Ранее мы писали о том, что Агутин не видет явного конфликта между Украиной и РФ.

По словам Леонида Агутина, он часто поет украинские песни и знает украинский язык, на котором смотрит новости. Его очень огорчили исторические события в Крыму и на Донбассе. Музыкант и продюссер уверен, что есть надежный способ достичь мира.

Напомним, неожиданный дуэт: Шнуров и Агутин выдали поклонникам «какую-то фигню».

Как сообщала Politeka, всплыли детали интимной встречи Пугачевой с известным певцом: «Она дала мне шанс».

Также Politeka писала, что муж Анжелики Варум угодил в Украине в "чистилище".