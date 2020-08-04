Стало відомо, чому ціни на продукти на українських ринках раптово злетіли вгору

Про це пише Сьогодні.

Така тенденція спостерігається з початку 2020 року.

І експерти поділяють позиції на дві групи – товари, ціна яких після березня збільшилася на 10% і більше, і товари, вартість яких зросла незначно.

"Яйця у другому кварталі значно дорожчали тому, що зниження ціни на них у першому кварталі не було економічно обґрунтованим. Відбулося затоварення через те, що ЄС ввів заборону на імпорт української курятини та яєць за санітарним вимогам. Тому яйця в кінці першого кварталу продавалися дешевше собівартості, і виробники про це попереджали", - розповів експерт Олексій Дорошенко.

За його словами, вже після березня тренд змінився, і в результаті до кінця першого місяця літа яйця коштують вже не на 29% дешевше, ніж у грудні минулого року, а всього на 9%.

"Гречка, що дешевшала протягом двох років, знову дорожчає, так як її посіви скоротилися, а імпорт з РФ і Казахстану під забороною. Овочі борщового набору значно подорожчали в квітні-червні-за холодної весни і карантину – імпорт впав в рази. Через карантин "золотими" сталі і яблука. Інші продукти дорожчали, в залежності від попиту і пропозиції", – резюмував Дорошенко, розповідаючи журналістам нові тенденції на ринку.

Інший аналітик Олег Пендзин попередив українців, що в країні скоро злетять ціни на сигарети.

"Подорожчання гречаної крупи було прогнозованим, гречки торік посіяли мало, запаси закінчуються, тому і ціна пішла вгору. Сигарети дорожчають, бо на них щорічно підвищуються акцизи приблизно на 20% за рік (близько 10 грн за пачку сигарет середнього класу). Так буде, поки ціна не досягне 90 грн за пачку (3 євро) – таке зобов'язання Україна взяла на себе ще у 2016 році, підписавши Асоціацію з ЄС", - підкреслив експерт.

В ціні злетіли і кавуни, які зараз відвантажують майже в три рази дорожче, якщо порівнювати з 2019 роком.

Зараз ціни на кавуни в Україні коливаються в межах 4-6 грн/кг, хоча роком раніше цю ягоду українці могли придбати за 1,5-2 грн/кг.

"Сезон місцевих арбузов в Україні наближається до свого піку. Через збільшення пропозиції на ринку ціни на "смугасту ягоду" опустилися до мінімального за сезон рівня. Однак, незважаючи на сезонне зниження цін, українські виробники на початку серпня відвантажують кавуни майже в три рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року", - підкреслила експерт Катерина Звєрєва, передає Інтерфакс.

За її словами, зараз ціни на кавуни в Україні є максимальними за 5 останніх років.

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