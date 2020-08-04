Стало відомо, як саме українці поплатилися за те, що хотіли працювати

Про це пише місцеве видання EER.

За інформацією журналістів, в Естонії ще 21 липня прибув спецрейс, на борту якого було 145 громадян України.

Відповідно до законодавства, вони повинні були провести 14 днів у самоізоляції, але замість цього частина заробітчан відправилася працювати.

Як стверджують Департаменти здоров'я і поліції, громадяни України 46 разів порушили правила самоізоляції.



"Можна вислати іноземця з Естонії, покарати роботодавця штрафом до 32 000 євро або почати кримінальну справу за поширення інфекційних хвороб. Держава не повинна толерантно ставитися до подібних порушень та безвідповідальної поведінки", - підкреслив глава МВС Естонії Березень Хельма.



Що стосується самих заробітчан, то їм можуть виписати штраф на 9600 євро (приблизно 280 тисяч гривень) або депортувати в Україну.

"Тепер треба всю Естонію спецрейсом на Ан-225 привезти, нехай допомагають кавуни на Херсонщині збирати", "Думаєте від хорошого життя вони увильнули?", "Ну, як би... Самі про себе все і сказали: Б*дло, не поважає себе. Місяць не заплатили. Суд і звільнення...", "Це ж елементарно і лежить на поверхні. Перша ж невиплата - запуск алгоритму виплати і потім першим кажеш - пішов... По-любому, залишатися там більше немає сенсу", - відреагували українці в коментарях під публікацією.

Раніше ми розповідали про біду, яка спіткала українських заробітчан.

Наголошується, що громадян України затримують за незаконний в'їзд, адже вони порушують міграційне законодавство, яке через пандемію обмежує в'їзд.

За даними посольства України в Чехії, у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства Балкова, Білого Езова і Вишній Лготы знаходиться щонайменше 170 наших співгромадян.

Наголошується, що більшість з них були затримані, оскільки в'їхали в країну за біометричними паспортами без дозволу на проживання або окремих видів чеських віз.

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