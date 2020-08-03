Популярна фітнес-тренер Катерина Усманова вразила розкішними формами під час відпочинку на морі в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Хотіла мудрувати , але це смішно під таким відео)) нехай буде для краси)) а думки ви в сторіз і так чуєте», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Усманова позує спиною на камеру, демонструючи розкішний вигляд. У якийсь момент знаменитість повертається, показуючи не менш апетитні вигини спереду.

«Гармата!», «тіло мрії», «хочеться відразу на море, до тебе», «Шикарна🤩🤩👌», «фея», «богиня», «просто вау», «ти справжній герой», «Чому я люблю дивитися на Катіни булки», «Ну не можна бути красивою такою», — пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, фітнес-тренер Катерина Усманова вразила шанувальників соковитими кадрами в тропіках.

Для нової пікантній фотосесії Катерина Усманова вбралася в крихітний купальник чорного кольору, який практично не закриває її спортивне тіло. На знімках красуня заходить у воду, і озирається через плече з млосним поглядом.

На останніх кадрах нижня частина тіла фітнес-тренера вже волога, мабуть, вона встигла злегка зануритися. Дикий образ довершує густа тропічна рослинність на задньому плані.

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