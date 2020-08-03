Можна бути спокійним за свої гроші

Понад тисячу українців отримали фінансову компенсацію за час вимушеної самоізоляції, пише Politeka.net

За словами заступника Мінсоцполітики Євгена Котика, виплати через вірус здійснюються згідно з планом. Передбачена грошова компенсація в розмірі 50% від середньої заробітної плати.

"Нові програми, якщо їх можна так назвати, або нові виплати, які проходять через Фонд соціального страхування, були пов'язані з COVID-19. Люди змушені були йти на самоізоляцію. Самоізоляція, як ми всі знаємо, - це 14 днів", - заявив політик.

Заступник міністра також вказав на те, що відповідні зміни були внесені в закон "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Втрачений заробіток на період самоізоляції повинен компенсувати Фонд соцстрахування.

Чиновник позначив, що для медиків, які зараз максимально наблизилися до боротьби з коронавірусів, рівень компенсації підвищився на 100% від розміру середньої заробітної плати. Дана фінансова програма дозволила здійснити виплати вже тисячі громадянам, в число яких входять як раз лікарі.

Варто звернути увагу, що кожну застраховану особу в разі безпосереднього контакту з хворим має право на отримання документа про тимчасову непрацездатність в зв'язку з потенційним зараженням.

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