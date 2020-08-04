Деякі знаменитості зовсім не змінилися

Всі колись навчалися в школі, а потім святкували свої випускні

Знаменитості не стали винятком, а їх фото у випускних нарядах досі можна обговорити, повідомляє Politeka.net.

Почнемо топ з відомої російської співачки Лоліти. Довгонога брюнетка в сукні з фартухом виглядає чудово. Здається, зірка зовсім не змінилася зовні.

Колишню "віагринку", співачку Віру Брежнєву можна і не впізнати. У школі майбутня артистка виглядала старше своїх років, а зараз - навпаки підкорює серця своєю юністю.

Розкішна співачка Ані Лорак пов'язала свої неслухняні кучері бантиками, від чого виглядає дуже милою.

Російський співак Сергій Лазарєв в компанії дівчат, ймовірно, вже тоді хлопець був дуже популярним у протилежної статі.

Актриса, яка стала популярною після виходу серіалу "Друзі", Дженніфер Еністон, виглядала зовсім інакше. Красуню важко впізнати в школі, але зараз, завдяки роботі стилістів, вона володіє неймовірним шармом.

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі була дуже милою і неймовірно привабливою дівчиною вже в школі. Чого коштує цей погляд і її знамениті пухкі губи...

Нагадаємо, Віра Брежнєва позувала в стильному чорному піджаку з вишивкою і сонцезахисними окулярами.

«1й день останнього місяця літа, пірнаю у серпень з головою 🤍 Як ваше літо?», - написала Віра.

Раніше ми писали, що Ані Лорак була відображена в довгій чорній сукні з квітковим візерунком. Пікантності надає вбранню вставка-сіточка на грудях. Через таку деталь видно, що під сукнею немає бюстгальтера.

Образ доповнили тоненькі ніжні браслети і манікюр бежевого кольору.

Нагадаємо, Віра Брежнєва і Дорофєєва "зарубилися" і з'ясували, хто крутіше і красивіше

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