Всі колись навчалися в школі, а потім святкували свої випускні
Знаменитості не стали винятком, а їх фото у випускних нарядах досі можна обговорити, повідомляє Politeka.net.
Почнемо топ з відомої російської співачки Лоліти. Довгонога брюнетка в сукні з фартухом виглядає чудово. Здається, зірка зовсім не змінилася зовні.
Колишню "віагринку", співачку Віру Брежнєву можна і не впізнати. У школі майбутня артистка виглядала старше своїх років, а зараз - навпаки підкорює серця своєю юністю.
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Розкішна співачка Ані Лорак пов'язала свої неслухняні кучері бантиками, від чого виглядає дуже милою.
Російський співак Сергій Лазарєв в компанії дівчат, ймовірно, вже тоді хлопець був дуже популярним у протилежної статі.
Актриса, яка стала популярною після виходу серіалу "Друзі", Дженніфер Еністон, виглядала зовсім інакше. Красуню важко впізнати в школі, але зараз, завдяки роботі стилістів, вона володіє неймовірним шармом.
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Нагадаємо, Віра Брежнєва позувала в стильному чорному піджаку з вишивкою і сонцезахисними окулярами.
«1й день останнього місяця літа, пірнаю у серпень з головою 🤍 Як ваше літо?», - написала Віра.
Раніше ми писали, що Ані Лорак була відображена в довгій чорній сукні з квітковим візерунком. Пікантності надає вбранню вставка-сіточка на грудях. Через таку деталь видно, що під сукнею немає бюстгальтера.
Образ доповнили тоненькі ніжні браслети і манікюр бежевого кольору.
Нагадаємо, Віра Брежнєва і Дорофєєва "зарубилися" і з'ясували, хто крутіше і красивіше
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