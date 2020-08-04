Все когда-то учились в школе, а потом праздновали свои выпускные
Знаменитости не стали исключением, а их фото в выпускных нарядах до сих пор можно обсудить, сообщает Politeka.net.
Начнем топ с известной российской певицы Лолиты. Длинноногая брюнетка в платье с фартуком выглядит великолепно. Кажется, звезда совсем не изменилась внешне.
Бывшую "виагринку", певицу Веру Брежневу можно и не узнать. В школе будущая артистка выглядела старше своих лет, а сейчас - наоборот покоряет сердца своей юностью.
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Роскошная певица Ани Лорак подвязала свои непослушные кудри бантиками, от чего выглядит очень милой.
Российский певец Сергей Лазарев в компании девушек, вероятно, уже тогда парень был весьма популярным у противоположного пола.
Актриса, ставшая популярной после выхода сериала "Друзья", Дженнифер Энистон, выглядела совсем иначе. Красотку трудно узнать в школе, но зато сейчас, благодаря работе стилистов, она обладает невероятным шармом.
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Напомним, Вера Брежнева позировала в стильном черном пиджаке с вышивкой и солнцезащитными очками.
«1й день последнего месяца лета, ныряю в август с головой 🤍 Как ваше лето?», - написала Вера.
Ранее мы писали, что Ани Лорак была запечатлена в длинном черном платье с цветочным узором. Пикантности одеянию придает вставка-сеточка на груди. Из-за такой детали видно, что под платьем нет бюстгальтера.
Образ дополнили нежные тоненькие браслеты и маникюр бежевого цвета.
Напомним, Вера Брежнева и Дорофеева "зарубились" и выяснили, кто круче и красивее
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