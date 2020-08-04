Некоторые знаменитости совсем не изменились

Все когда-то учились в школе, а потом праздновали свои выпускные

Знаменитости не стали исключением, а их фото в выпускных нарядах до сих пор можно обсудить, сообщает Politeka.net.

Начнем топ с известной российской певицы Лолиты. Длинноногая брюнетка в платье с фартуком выглядит великолепно. Кажется, звезда совсем не изменилась внешне.

Бывшую "виагринку", певицу Веру Брежневу можно и не узнать. В школе будущая артистка выглядела старше своих лет, а сейчас - наоборот покоряет сердца своей юностью.

Роскошная певица Ани Лорак подвязала свои непослушные кудри бантиками, от чего выглядит очень милой.

Российский певец Сергей Лазарев в компании девушек, вероятно, уже тогда парень был весьма популярным у противоположного пола.

Актриса, ставшая популярной после выхода сериала "Друзья", Дженнифер Энистон, выглядела совсем иначе. Красотку трудно узнать в школе, но зато сейчас, благодаря работе стилистов, она обладает невероятным шармом.

Голливудская звезда Анджелина Джоли была очень милой и невероятно привлекательной девушкой уже в школе. Чего стоит этот взгляд и ее знаменитые пухлые губы...

Напомним, Вера Брежнева позировала в стильном черном пиджаке с вышивкой и солнцезащитными очками.

«1й день последнего месяца лета, ныряю в август с головой 🤍 Как ваше лето?», - написала Вера.

Ранее мы писали, что Ани Лорак была запечатлена в длинном черном платье с цветочным узором. Пикантности одеянию придает вставка-сеточка на груди. Из-за такой детали видно, что под платьем нет бюстгальтера.

Образ дополнили нежные тоненькие браслеты и маникюр бежевого цвета.

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