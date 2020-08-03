Епатажна російська балерина Анастасія Волочкова показала, як готується до суду

Вона опублікувала нові фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Інстаграм", передає Politeka.net.

На знімку Анастасія Волочкова позує в довгому чорно-білій сукні з квітковими візерунками, а в руках тримає білу балетну пачку. Вона поділилася, що саме з таким атрибутів збирається йти в суд, а сценічний одяг пред'явити як доказ.

"І знову сьогодні я витрачаю час на чергове судове засідання у Тверському суді о 15:30, у справі мого паломництва в Дивеєво. Ось я в замішанні, брати з собою пачку паперів або балетну пачку? 😂 Візьму балетну, тому що пачка паперів і доказів моєї невинності, судячи з минулого засідання, нікого не цікавить ", - поділилася Анастасія. Добре, хоч белерина не вирішила йти на засідання в одних трусах.

Варто відзначити, що за останній час Волочкова неабияк схудла. На нових фото добре видно, як впали її щоки. Незвичайну для Анастасії худобу підкреслює і приталене плаття.

Раніше знаменитість здалася користувачам мережі в іншому безглуздому образі. Вона вбралася в міні-сукню, верхня частина якого зроблена у вигляді «леопарда», а до низу змінює забарвлення. Доповнили образ кожушок і червона сумка у вигляді квітки.

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