Українська співачка Тетяна Решетняк, яка виступає під псевдонімом Tayanna, показала сина-підлітка від продюсера Єгора Гліба

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість розмістила фото на своїй сторінці в соцмережі "Інстаграм".

На знімку семирічний Даніель позує на парковці поруч з машинами. Хлопчик вбраний в смугасту футболку, картату сорочку, сині штани і такого ж кольору кеди. Він повернув голову і дивиться кудись у бік. На іншому знімку малюк позує на балконі в светрі і інших штанах.

"Ох, як діти швидко ростуть. Мені здається, влітку особливо. Мій такий вже дорослий", - пише Тетяна.

Користувачів соціальної мережі зворушило фото хлопчика, вони залишили багато позитивних коментарів:

"Діти наші 🤗 такий деловуша 😍😍😍"; "Такий дорослий, і ти перед ним голою ходиш чи вже ні?"; "Дуже виріс, дорослішими погляд, серйозний 😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️"; "Красавчік😍"; "Класний хлопець! 👌"; "Таня, радію за тебе! Багато років тому при знайомстві виникло відчуття, що дівчинка десятикласниця стане зіркою. Так і сталося. Не дивлячись на цього юнака є подібне відчуття. Кажуть, що я практично не помиляюся. Так що готуйтеся тепер уже до звершень сина) ) ".

У 2013 році Tayanna народила первістка, але незабаром розлучилася з Єгором Глібом і продовжила виховувати сина одна. Тим часом, саунд-продюсеру приписують роман з іншою знаменитою співачкою - Ані Лорак. Пара не афішує своїх відносин, однак вони кілька разів викладали спільні фотографії вельми красномовного змісту.

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