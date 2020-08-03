Бывший судья популярного шоу "Х-фактор" Сергей Соседов снова оскандалился резкими высказываниями российским СМИ.

Как сообщает Politeka.net, на этот раз он унизил дочь создателя ВИА «Самоцветы» Юрия Маликова, Инну, которую в 2019 году признали "заслуженной артисткой РФ".

Сергей Соседов считает, что исполнительница не заслуживает столь почетного звания, хотя и 15 лет руководила коллективом "Новые самоцветы". По словам экс-ведущего, Инна Маликова и ее музыка никому не интересны. Сам он, во всяком случае, никогда бы не стал наслаждаться песнями группы в здравом уме. Стоит отметить, что слова Соседова вызвали негодование у семейства Маликовых.

"Я должен сильно тронуться умом или заболеть, чтобы слушать Инну Маликову и "Новые Самоцветы". Тогда меня пора в больницу отправлять, по мне плачет психушка", - отметил критик. - "Но, слава Богу, до этого еще не дошло. Может, когда-нибудь и дойдет. Но я надеюсь, что не скоро".

Ранее Сергей Соседов неоднократно выступал с критикой звезд российского шоу-бизнеса. Пожалуй, больше других досталось певице Алле Пугачевой. Так в апреле Сергей Соседов нелестно высказался о вокальных способностях Примадонны:

"После программы 2010 года "Сны о любви" мое отношение к ней резко изменилось. Я был просто оскорблен ее отвратительным репертуаром, голосом. Все, что она делает сегодня, – халтура без энергетики".

Тогда же Сергей Соседов рассказал о тяжелой полезни - его внезапно подкосили насморк, боль в горле и сильная аллергия. Критик предположил, что именно Алла Пугачева навела на него порчу.

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