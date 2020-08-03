Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардаш'ян, показала себе на відпочинку
На фото Бахарі показала себе в рожевому бікіні. Більше нічого на красуні не було, зірка зібрала волосся в хвіст. Дівчина спокусливо вигнулась в басейні, щоб показати ідеальне тіло перед фотографом. Гюль закрила очі від задоволення, трохи повернувши голову від камери. Варто відзначити, що модель не так часто показує себе в купальниках. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Прекрасна принцеса", "Русалка", "Казкова і стильна у купальнику", "Чорт візьми, ти така приваблива", "Це занадто сексуально", "Русалонька у відмінному настрої", "Так чудово".
Повідомлялося, що популярна турецька модель Гюль Бахарі похвалилася видатними принадами в оксамитовій сукні.
Видно, що це архівний знімок, на якому Бахарі виглядає ще більш мило, ніж зараз. Красуня позує для фото в неймовірному сукню з відвертими розрізами. Її апетитні «дыньки» буквально вистрибують з глибокого декольте.
Раніше ми повідомляли, що популярна турецька модель Гюль Бахарі блиснула розкішної фігуркою в тісному комбінезоні.
Дівчина одягла мініатюрний комбінезон голубого кольору, який ледь приховав її пишні форми. Округлі стегна Бахарі були сильно обтягнуті щільною тканиною, а груди ледве не випали з відвертого вбрання.
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