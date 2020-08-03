Відома співачка Ані Лорак захопила оьбразом без білизни
Як передає Politeka.net, знімок артистки в спокусливому вбранні з'явився на одній з присвячених їй фан-страницек у соцмережі «Instagram».
«Доброго ранку! 😉 Прекрасного, легкого понеділка. Ані Лорак така мила, красива. 😍❤ Лялечка😍», - йдеться у підписі до фото.
На знімку Ані Лорак відображена в довгій чорній сукні з квітковим візерунком. Пікантності надає вбранню вставка-сіточка на грудях. З-за такої деталі видно, що під сукнею немає бюстгальтера.
Волосся артистки зібрані. Образ доповнюють тоненькі ніжні браслети і манікюр бежевого кольору.
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Відзначимо, такий образ, судячи з коментарів, припав до душі фанатам Лорак.
«Super❤️❤️❤️красуня❤️красива❤️і❤️така ❤️улюблена», «Прекрасна жінка!», «Краса», - пишуть компліменти улюбленої артистці в коментарях.
Нагадаємо, неавно Кароліна розповіла, що сидіти вдома на самоізоляції на самоті дуже гнітило її.
Весь час співачка провела разом з дочкою. Також вона розповіла, що весь цей час займалася спортом і фігурою. Намагалася правильно харчуватися, незважаючи на любов до смаженої картоплі.
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