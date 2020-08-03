Що потрібно знати простим споживачам

Стало відомо, скільки українці заборгували за один з популярних комунальних тарифів

Про це заявив фіндиректор АТ «Вінницягаз» Сергій Кібітлевський, передає тематичний портал Fbc.

За його словами, українці заборгували два мільярди гривень за доставку блакитного палива.

«У першому півріччі клієнти взагалі не заплатили за один місяць доставки газу, а саме — 20% всіх рахунків. Кожна п'ята квитанція за доставку не була оплачена», - озвучив він плачевну статистику.

Кібітлевський не сумнівається, що низька платоспроможність українців пов'язана з економічною кризою і карантином, які вдарили по доходам населення.

І кращим рішенням у цій ситуації, як вважає фінансовий директор АТ «Вінницягаз», є повне списання боргів за комунальні послуги.

Варто додати, що повна заборгованість українців за комунальні послуги, в тому числі за постачання тепла, використання і доставка газу, становить вже 70 млрд гривень.

Раніше ми вже розповідали про подорожчання комуналки з 1 серпня 2020 року.

За словами в. о. голови Міненергетики Ольги Буславец, в Україні можуть змінити тариф на газ для побутових споживачів.

Що стосується тарифів на електроенергію, то вони повинні до кінця 2020 року залишитися беззмінними.

Ціна на газ населення безпосередньо залежить від ринку, який буде запущений в Україні з 1 серпня 2020 року. Політики і чиновники більше не зможуть впливати на формування вартості пального.

Нагадаємо, резкий стрибок тарифів на комуналку, українців вже попередили

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