Популярна українська гімнастка Ганна Різатдінова з проєкту «Танці з зірками» похвалилася фігурою в одному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Обстановка однозначно «по кайфу», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Різатдінова позує в чорному купальнику, демонструючи чудову фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників. Серед них опинилася і легендарна українська актриса Ольга Сумська, яка написала, що гімнастка виглядає як «афродіта».

«Дуже гарно виглядаєш», «найкрасивіша жінка у світі», «ідеальний вигляд», «вау, шикарна», «потужність», «краса», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", показала себе і похвалилася відпочинком.

На фото Різатдінова позує в чорному купальнику, а доповнила образ стильними окулярами. Красуня лежала на шезлонгу, спокусливо зігнувшись. Зірка не дивилася в об'єктив камери, а волосся залишила зібраними у хвіст. Анна перебувала біля басейну в Одесі, куди вона відправилася у відпустку.

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