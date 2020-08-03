Популярна українська гімнастка Ганна Різатдінова з проєкту «Танці з зірками» похвалилася фігурою в одному купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Обстановка однозначно «по кайфу», — йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Різатдінова позує в чорному купальнику, демонструючи чудову фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників. Серед них опинилася і легендарна українська актриса Ольга Сумська, яка написала, що гімнастка виглядає як «афродіта».
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«Дуже гарно виглядаєш», «найкрасивіша жінка у світі», «ідеальний вигляд», «вау, шикарна», «потужність», «краса», — пишуть вони.
До цього ми розповідали, що українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", показала себе і похвалилася відпочинком.
На фото Різатдінова позує в чорному купальнику, а доповнила образ стильними окулярами. Красуня лежала на шезлонгу, спокусливо зігнувшись. Зірка не дивилася в об'єктив камери, а волосся залишила зібраними у хвіст. Анна перебувала біля басейну в Одесі, куди вона відправилася у відпустку.
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