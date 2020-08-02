Британська модель Демі Роуз вирішила похвалитися розкішними формами під час відпочинку, одягнувши їх у вбрання з сітки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на першій фотографії модель позує, спрямувавши поверх телефон себе. Завдяки цьому в кадр потрапили значні принади знаменитості. Доповнити красу модель вирішила елегантним макіяжем.

А на іншій фотографії Роуз вирішила здатися в повний зріст все в тому ж вбранні з сітки. З-під нього видніється крихітна білизна знаменитості. А на задньому плані видніється кухня і частина ліжка номера.

Однак шанувальники Роуз могли спостерігати за своїм кумиром без можливості коментувати, оскільки знімки красуня вирішила викинути у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що модель Демі Роуз, також відома як британська Кардаш'ян, показала ідеальні вигини в сукні з "золота".

В цей раз струнка знаменитість вирішила порадувати фанатів яскравими фото, зробленими під час відпочинку та примірки стильних нарядів в гримерці. Модель зі значними формами показала всю себе без білизни. А тоненька сукня з золотих леліток ледь зміг прикрити гідності Демі.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами